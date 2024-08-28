В Донецькій області співробітники контррозвідки СБУ затримали мешканця Краматорська, який сприяв підготовці російських ракетних і дронових ударів по військових госпіталях та аеродромах в області.



Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Серед основних цілей армії РФ були військові госпіталі та медичні заклади, де лікувалися та проходили реабілітацію українські військові. Також ворог намагався встановити місця розташування оперативних аеродромів у регіоні.

Для отримання координат для майбутніх ударів російська розвідка завербувала жителя Краматорська, який потрапив у поле зору через свої антиукраїнські коментарі в російських соцмережах.

Комунікація між агентом і його російським куратором відбувалася через месенджер, де вони використовували вигадані нікнейми для звʼязку. СБУ змогла встановити особи як російського куратора, так і його помічника з Донеччини, поетапно фіксуючи їхні злочинні дії.

В ході розслідування стало відомо, що російський куратор надсилав агенту гугл-мапи цікавих йому районів, де інформатор наносив розвіддані, додавав описи та передавав їх російській спецслужбі.

СБУ затримала зловмисника за місцем проживання, вилучивши телефон і комп’ютерну техніку, яку він використовував для зв’язку з росіянами. Затриманому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Зараз він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.