Про це у Телеграмі повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«3 людини загинули і 4 поранені внаслідок ранкових обстрілів Донеччини», – написав Філашкін.
За його словами, у Лиманській громаді під обстріл потрапили два поселення: у Зарічному росіяни вбили трьох людей, у Торському — поранили одну людину.
У Нью-Йорку Торецької громади поранено дві людини, ще одна поранена – у Курахівці.
Раніше повідомлялося, що російські військові за минулу добу обстрілювали Донеччину 13 разів, зафіксовано численні пошкодження житлових будинків. У Зарічному Лиманської громади поранено людину, чотири людини загинули і п’ять поранені у Нью-Йорку Торецької громади (Бахмутський район).
- Окупанти вдарили по одному з вишів Харкова
- РФ вдарила «Ураганами» по Кураховому: загинули дві людини, ще дві поранені
- Ворог гатив весь день по Нікопольщині ударними дронами та важкою артилерією (фото)