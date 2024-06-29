Про це у Телеграмі повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«3 людини загинули і 4 поранені внаслідок ранкових обстрілів Донеччини», – написав Філашкін.

За його словами, у Лиманській громаді під обстріл потрапили два поселення: у Зарічному росіяни вбили трьох людей, у Торському — поранили одну людину.

У Нью-Йорку Торецької громади поранено дві людини, ще одна поранена – у Курахівці.

Раніше повідомлялося, що російські військові за минулу добу обстрілювали Донеччину 13 разів, зафіксовано численні пошкодження житлових будинків. У Зарічному Лиманської громади поранено людину, чотири людини загинули і п’ять поранені у Нью-Йорку Торецької громади (Бахмутський район).