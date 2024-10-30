Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
“За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури трьом громадянам повідомлено про підозру в державній зраді, а ще одному – у несанкціонованому поширенні даних про розташування українських військ (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114-2 КК України).”, – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, у 2023 році засновник проросійського Telegram-каналу запропонував двом жителям Мирного та Лиману співпрацювати з державою-агресором. Обидва погодилися та почали передавати куратору інформацію про розташування інженерних укріплень і переміщення українських військ: один надавав фотографії об’єктів, а інший — посилання на Google Maps. У свою чергу, замовник передавав отримані дані представнику командування внутрішніх військ МВС ДНР.
Ще один підозрюваний — мешканець Костянтинівки — у серпні-вересні 2024 року передавав ворогу дані для підривної діяльності на користь головного розвідувального управління генштабу Російської Федерації. Він надсилав скріншоти з інформацією про об’єкти критичної інфраструктури, місця дислокації українських військових, гідротехнічні споруди та мости.
У жовтні 2024 року було викрито ще одного агента рф — жителя Краматорська, який передавав інформацію про розташування українських сил своїй знайомій, яка перебуває на тимчасово окупованій території.
“Наразі всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою”, — зазначено у повідомленні.
Досудове розслідування проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
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