На Донеччині затримали чотирьох осіб, яких підозрюють у передачі ворогу інформації про українську критичну інфраструктуру, логістичні маршрути та дислокацію українських військ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

“За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури трьом громадянам повідомлено про підозру в державній зраді, а ще одному – у несанкціонованому поширенні даних про розташування українських військ (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114-2 КК України).”, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у 2023 році засновник проросійського Telegram-каналу запропонував двом жителям Мирного та Лиману співпрацювати з державою-агресором. Обидва погодилися та почали передавати куратору інформацію про розташування інженерних укріплень і переміщення українських військ: один надавав фотографії об’єктів, а інший — посилання на Google Maps. У свою чергу, замовник передавав отримані дані представнику командування внутрішніх військ МВС ДНР.

Ще один підозрюваний — мешканець Костянтинівки — у серпні-вересні 2024 року передавав ворогу дані для підривної діяльності на користь головного розвідувального управління генштабу Російської Федерації. Він надсилав скріншоти з інформацією про об’єкти критичної інфраструктури, місця дислокації українських військових, гідротехнічні споруди та мости.

У жовтні 2024 року було викрито ще одного агента рф — жителя Краматорська, який передавав інформацію про розташування українських сил своїй знайомій, яка перебуває на тимчасово окупованій території.

“Наразі всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою”, — зазначено у повідомленні.

Досудове розслідування проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.