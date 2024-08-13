Бухгалтер фінансово-економічної служби в/ч робив заміну в офіційних документах на виплату додаткової винагороди військовослужбовцям індивідуальних податкових номерів. Таким чином замінюючи одних військовослужбовців на "свого", який знімав кошти та ділився ними між учасниками злочинної схеми.

Про це повідомляє Спецпрокуратура Східного регіону.

Зазначається, що про підозру повідомлено двом військовослужбовцям за фактом розтрати та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Слідством встановлено, що бухгалтер фінансово-економічної служби в/ч, маючи повноваження з формування розрахункових відомостей для виплати грошового забезпечення та інших виплат військовослужбовцям робив заміну в офіційних документах на виплату додаткової винагороди військовослужбовцям індивідуальних податкових номерів одних військовослужбовців на “свого”, який привласнював незаконно отримані кошти та розподіляв їх між учасниками схеми.

За час дії оборудки, а саме з червня 2023 року по січень 2024 року підозрювані отримали майже 2,5 млн гривень.