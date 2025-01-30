Українські військові взяли в полон колишнього військового з Криму, який у 2014 році перейшов на бік ворога та воював у складі російських окупаційних сил.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

У січні 2025 року на Донецькому напрямку під час штурму ворожих позицій українські військові взяли в полон колишнього військовослужбовця ЗСУ.

Слідство встановило, що після окупації Криму чоловік добровільно присягнув на вірність РФ та продовжив службу в армії загарбників. Після початку повномасштабного вторгнення він приєднався до російських штурмових підрозділів 123-ї окремої мотострілецької бригади, воюючи проти України.

Цікаво, що його батьки досі проживають у Полтавській області.

Зраднику оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада). Йому загрожує довічне ув’язнення. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.