Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
У січні 2025 року на Донецькому напрямку під час штурму ворожих позицій українські військові взяли в полон колишнього військовослужбовця ЗСУ.
Слідство встановило, що після окупації Криму чоловік добровільно присягнув на вірність РФ та продовжив службу в армії загарбників. Після початку повномасштабного вторгнення він приєднався до російських штурмових підрозділів 123-ї окремої мотострілецької бригади, воюючи проти України.
Цікаво, що його батьки досі проживають у Полтавській області.
Зраднику оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада). Йому загрожує довічне ув’язнення. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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