Про це у Телеграмі повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«2 людини загинули і 3 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини», — написав він.

Згідно з його повідомленням, у місті Гірник Курахівської громади, яке перебуває під постійними обстрілами, загинув чоловік, а ще двоє осіб зазнали поранень.

Крім того, у селі Клебан-Бик Іллінівської громади росіяни вбили 59-річну жінку та поранили ще одну людину. Пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду.

Філашкін вкотре закликав жителів евакуюватися заради збереження життя.

Нагадаємо, що 8 вересня внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинули троє людей, ще п’ятеро отримали поранення.