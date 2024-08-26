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На Донеччині збільшать список міст для примусової евакуації

У Донецькій області через загрозу безпеки цивільних розширили перелік населених пунктів, де буде здійснюватися примусова евакуація сімей із дітьми.

Понеділок, 26 серпня 2024, 18:16

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у своєму Telegram-каналі.

За його словами, рішення про розширення зони евакуації було ухвалено на сьогоднішньому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зокрема, примусова евакуація охопить додаткові населені пункти в Костянтинівській громаді: Костянтинівка, Іжевка, Безім’яне, Біла Гора, Білокузьминівка, Віролюбівка, Диліївка, Клинове, Майське, Маркове, Молочарка, Неліпівка, Новодмитрівка, Новомаркове, Олександро-Шультине, Попасне, Предтечине, Ступочки, Стінки, Федорівка, Червоне.

Крім того, у Селидівській громаді до зони примусової евакуації додано ще шість населених пунктів: Вишневе, Григорівка, Новоолексіївка, Петрівка, Пустинка та Юріївка.

Філашкін також нагадав про номери телефонів, за якими можна звернутися для отримання допомоги та організації евакуації до безпечніших регіонів.

Нагадуємо, що у Покровську з 20 серпня почалася примусова евакуація дітей, як повідомив очільник Донецької ОВА.

  • У жителів Покровська є тиждень-два, щоб евакуюватися, — МВА
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  • Без документів евакуація також можлива, – Мінреінтеграції
Теги: Вадим Філашкін, Донеччина, евакуація

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