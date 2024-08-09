У Донецькій області з 12 серпня зміниться графік комендантської години для населених пунктів, що знаходяться в межах 10 км від лінії фронту.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Голова ОВА 9 серпня підписав розпорядження про нові правила комендантської години відповідно до директиви командувача військ «Хортиця».

У населених пунктах, що знаходяться більше ніж 10 км від лінії фронту, комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00, тоді як у населених пунктах, розташованих ближче до фронту, з 17:00 до 09:00.

Тривалість комендантської години збільшена в ряді міст, зокрема у Вугледарі, Гірнику, Красногорівці та інших.

Очільник ОВА закликає мешканців області дотримуватися комендантської години та уникати скупчень людей, підкреслюючи, що найкращим рішенням є евакуація до безпечніших регіонів України.