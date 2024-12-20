З 21 грудня на дорогах України розпочнуть роботу прилади TruCAM на 51 новій ділянці. Це збільшить загальну кількість місць контролю швидкості до 346.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Нові місця для використання приладів обрані на основі аналізу аварійності. Вони розташовані на небезпечних ділянках та у місцях концентрації ДТП, спричинених порушенням швидкісного режиму.

На територіях із активними бойовими діями, таких як Донецька та Луганська області, використання TruCAM тимчасово припинено. У Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях прилади використовуються лише на окремих ділянках доріг.

З урахуванням аналізу стану аварійності та воєнного стану:

Додано 51 нову ділянку, що збільшило їх загальну кількість до 346.

Внесено зміни до 12 ділянок.

Також у поліції нагадали, що місця, де працюватимуть TruCAM, позначатимуть спеціальними дорожніми знаками.

“Про використання приладів вимірювання швидкості вас повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень; у місцях фіксації порушень стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками”, – повідомив Білошицький.

Контроль швидкості з використанням TruCAM є важливим елементом безпеки дорожнього руху та дозволяє знизити кількість порушень і аварій на дорогах країни.