Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Нові місця для використання приладів обрані на основі аналізу аварійності. Вони розташовані на небезпечних ділянках та у місцях концентрації ДТП, спричинених порушенням швидкісного режиму.
На територіях із активними бойовими діями, таких як Донецька та Луганська області, використання TruCAM тимчасово припинено. У Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях прилади використовуються лише на окремих ділянках доріг.
З урахуванням аналізу стану аварійності та воєнного стану:
- Додано 51 нову ділянку, що збільшило їх загальну кількість до 346.
- Внесено зміни до 12 ділянок.
Також у поліції нагадали, що місця, де працюватимуть TruCAM, позначатимуть спеціальними дорожніми знаками.
“Про використання приладів вимірювання швидкості вас повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень; у місцях фіксації порушень стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками”, – повідомив Білошицький.
Контроль швидкості з використанням TruCAM є важливим елементом безпеки дорожнього руху та дозволяє знизити кількість порушень і аварій на дорогах країни.
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