У Воронезькій області Росії заявили про атаку нібито українських дронів, унаслідок якої в регіоні загорілася нафтобаза. Крім того, загоряння гасили в місці зберігання нафтопродуктів у Пермському краї РФ.

Про атаку дронів на Воронежчину повідомив губернатор області Олександр Гусєв.

За його словами, російські системи засоби РЕБ нібито придушили українські дрони, але одному з них вдалося впасти на територію нафтобази. Через це там загорілася порожня цистерна.

Як каже Гусєв, постраждалих на місці немає, там досі працюють пожежники. російські Telegram-канали публікують відео наслідків удару по нафтобазі, додаючи, що цей об’єкт належить компанії «Аннанафтопродукт».

Крім того, пожежа трапилася на нафтобазі у Пермському краї. У промзоні села Осенці, за даними російського міністерства з надзвичайних ситуацій, горить приватна база зі зберігання нафтопродуктів на 10 тисячах квадратних метрів.

Полум’ям спалахнули місткості з паливом, але постраждалих нібито немає.