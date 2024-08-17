17 серпня 2024 року в селищі Гостомель Київської області на дитячому майданчику виявили ручну гранату Ф-1.

Про це повідомляє ДСНС.

Сапери Мобільного рятувального центру ДСНС України вилучили ручну гранату Ф-1 поблизу дитячого майданчика. Завдяки уважності батьків, які вчасно помітили небезпечний предмет, вдалося запобігти трагедії.

“Дітям неймовірно пощастило, що уважні батьки вчасно помітили, як діти вирішили взяти її до рук. Після чого дорослі відвели дітей на безпечну відстань та викликали саперів, тим самим запобігли можливій трагедії”, – повідомили рятувальники.

ДСНС нагадує, що при виявленні підозрілих предметів слід не підходити до них і телефонувати за номером 101.