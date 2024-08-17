Про це повідомило Міністерство енергетики України.
У пресслужбі відомства зазначили, що під час огляду на енергетичному об’єкті виявлено тіло 52-річного слюсаря тепломеханічного обладнання без ознак життя.
“Лікарі швидкої допомоги констатували смерть”, — йдеться у повідомленні.
За даними Міненерго, ситуація в енергосистемі залишається складною через значні пошкодження енергетичних об’єктів внаслідок масованих ворожих атак на енергетику. Було втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей, і наразі ворог продовжує щоденно обстрілювати енергетичну інфраструктуру.
В Міненерго зазначили, що наразі триває масштабна ремонтна кампанія та відновлення енергооб’єктів для підготовки до осінньо-зимового періоду і нагадали про важливість раціонального споживання електроенергії. Енергетики звертаються із проханням бути ощадливими користувачами у пікові години навантаження – з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00, оскільки це допомагає енергосистемі працювати більш стабільно.
- Міненерго: Під час обслуговування електромереж загинули двоє енергетиків
- Росіяни не пустили МАГАТЕ до ЗАЕС, – Міненерго
- Міненерго розповіло про причину стабільної електроенергії