У Калуші місцевий житель зірвав державний прапор з флагштока та спричинив конфлікт на вулиці. Поліція оперативно затримала правопорушника та повідомила про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу.

Про це повідомила Поліція Івано-Франківської області

“На місце події оперативно прибули правоохоронці, які встановили, що порушник зірвав прапор, після чого вчинив хуліганські дії. Його зафіксували численні очевидці, що допомогло поліції затримати фігуранта справи. Ним виявився 37-річний уродженець РФ, який тривалий час проживає в Калуші і раніше був судимий за майнові злочини”, – повідомили в поліції.

У жовтні в Калуші чоловік демонстративно зірвав український прапор із флагштоку та запхав його у кишеню. Свідки події зафіксували його дії на відео та викликали поліцію, яка швидко затримала зловмисника. У процесі затримання було з’ясовано, що чоловік не лише знущався над державним символом, а й спровокував конфлікт із перехожим та пошкодив шлагбаум місцевого ОСББ.

Слідчі Калуського райвідділу поліції оголосили підозрюваному обвинувачення за статтями про наругу над державними символами та хуліганство. У межах розслідування також призначено судово-психіатричну експертизу для затриманого, а справу перебирає Калуська окружна прокуратура.