З початку доби на фронті сталося 95 бойових зіткнень, зокрема відзначається особлива активність ворога на Курахівському та Покровському напрямках.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

“Протягом доби від терористичних атак ворога постраждала низка населених пунктів Сумської та Чернігівської областей. Артилерійських обстрілів противник завдав по Миколаївці, Бобилівці, Рясному, Прогресу, Журавці та Вільній Слободі; під ударами авіації опинились Яструбине, Павлівка, Кекине, Руднєве, Річки та Велика Рибиця”, — зазначили у Генштабі.

Також противник завдав 11 авіаційних ударів по території Курської області, застосувавши 14 КАБів.

Ситуація на напрямках

Сьогодні на Харківському напрямку російські загарбники один раз намагались здійснити штурм оборонних рубежів українського війська в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази активно йшов на позиції українських підрозділів у районі Синьківки, Стельмахівки та Глушківки, одне боєзіткнення триває. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців поблизу Макіївки, Чернещини, Невського та Торського. П’ять боєзіткнень завершилися без успіху для ворога, ще два – триває.

На Сіверському напрямку поблизу населених пунктів Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Виїмка оборонці української землі відбили три атаки окупаційної армії, ще чотири атаки триває.

На Краматорському напрямку загарбники здійснювали штурм позицій українського війська поблизу Курдюмівки. Атаку ворога відбито.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до семи. Ворог зосередив свої зусилля в районі Торецька, Щербинівки та Неліпівки, де відбулось чотири боєзіткнення, три атаки ворога досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби загарбники, за підтримки авіації, здійснили вже 22 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоторецька, Гродівки, Миролюбівки, Миколаївки, Новогродіки та Маринівки. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили 16 атак ворога, шість атак – ще триває. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогоднішній день відбито 13 з 36 атак російської армії. Точаться запеклі бої.

На Времівському напрямку ворог, за підтримки авіації, чотири рази йшов на штурм позицій українських підрозділів неподалік Вугледару, Рівнополя та Катеринівки. Триває два боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку загарбники здійснили три спроби атакувати українські підрозділи поблизу П’ятихаток та в напрямку Новоандріївки. Також терористична армія обстріляла некерованими авіаційними ракетами Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаційного удару по району Миколаївки Херсонської області. Також загарбник не полишає спроб вибити українські підрозділи з займаних позицій, так за сьогодні ним було здійснено три атакувальні дії, на даний час одне боєзіткнення продовжується.