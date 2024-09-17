На фронті минулої доби, 16 вересня, були зафіксовані 157 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками.

Про це ідеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці про ситуацію станом на 8:00 вівторка, 17 вересня.

Вчора росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 84 авіаудари, зокрема скинули 127 КАБів. Також ворог здійснив 4030 обстрілів, з них 135 – із реактивних систем залпового вогню.

Російська армія завдавала авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Шалигине, Нова Слобода, Річки, Новомиколаївка, Писарівка, Вовчанськ, Куп’янськ, Петропавлівка, Кучерівка, Радьківка, Новоєгорівка, Часів Яр, Щербинівка, Покровськ, Михайлівка, Мирноград, Олександропіль, Богоявленка, Новодонецьке, Урожайне, Вугледар, Новоолександрівка, Українка та Шевченківка.

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження росіян, двох РЛС і двох інших важливих ворожих об’єктах.

На Харківському напрямку сталися два бойові зіткнення в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу добігла 11. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Новоосинового, Синьківки та Лозової.

На Лиманському напрямку війська РФ здійснили 21 штурмову дію поблизу Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Білогорівки та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три атаки російських загарбників поблизу Івано-Дар’ївки та Переїзного.

На Краматорському напрямку росіяни атакували шість разів у районах Васюківки і Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Неліпівки, Дружби, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 40 атак. Найактивніше російські війська діяли поблизу Воздвиженки, Гродівки, Новогродівки, Маринівки і Красного Яру. Найбільша концентрація ворожих атак зафіксована поблизу Гродівки й Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки біля Українська, Цукуріного, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку ворог здійснив сім атак у бік Вугледара, Катеринівки, Водяного і Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку зафіксований один ворожий штурм у районі Роботиного.

На Придніпровському напрямку війська РФ здійснили п’ять невдалих штурмів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями росіяни зі своєї території активно застосовують артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція в Курській області.