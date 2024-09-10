Про це ідеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці про ситуацію станом на 8:00 вівторка, 10 вересня.

На Харківському напрямку сталися дві ворожі атаки у районах Вовчанська і Глибокого.

На Куп’янському напрямку за добу було 12 атак. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян у бік Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Лозової та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагався просунутись неподалік восьми населених пунктів, зокрема Невського, Новосадового, Торського, Григорівки та Макіївки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 14 штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Званівки.

На Краматорському напрямку війська РФ атакували двічі у районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив дев’ять атак неподалік Неліпівки і Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію російської армії у бік Воздвиженки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового і Михайлівки. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Михайлівки та Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 46 атак. Основні зусилля ворог докладав у районах Українська, Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки, де сталось шість, сім, 15 та 12 боєзіткнень відповідно.

На Времівському напрямку росіяни здійснили дев’ять штурмів неподалік Золотої Ниви, Шахтарського і Вугледара, активно задіювали для ударів штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку загарбники намагалися вибити підрозділи Сил оборони з позицій у районах Малої Токмачки і Малих Щербаків – загалом здійснили три атаки. Для авіаударів росіяни використали близько 10 КАБів і до 100 НАРів.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували українські позиції дев’ять разів, отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському і Поліському напрямках ознаки формування наступальних угруповань РФ не виявлені.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями росіяни зі своєї території активно застосовують артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція Сил оборони у Курській області РФ.