У неділю, 6 жовтня, в селі Іллінка Курахівської громади Донецької області російські війська атакували FPV-дроном автомобіль, в якому перебували представники волонтерської організації. Внаслідок атаки один волонтер загинув, інший отримав поранення.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що волонтери прямували евакуйовувати цивільних з небезпечного регіону. Від отриманих тілесних ушкоджень 37-річний волонтер загинув, а його 32-річний колега дістав акубаротравму.

Під ворожий обстріл сьогодні також потрапили Часів Яр, Торецьк та Серебрянка Бахмутського району, де внаслідок ударів зі ствольної артилерії травмовано трьох чоловіків.

До того ж цього дня російські війська скинули на Костянтинівку Донецької області одразу три керовані авіаційні бомби. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще двоє осіб отримали поранення.

У неділю, 6 жовтня, очільник Донецької ОВА повідомляв також про обстріл селище Біленьке. Внаслідок атаки поранено щонайменше чотири особи, серед них одна дитина.