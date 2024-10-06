Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
Зазначається, що волонтери прямували евакуйовувати цивільних з небезпечного регіону. Від отриманих тілесних ушкоджень 37-річний волонтер загинув, а його 32-річний колега дістав акубаротравму.
Під ворожий обстріл сьогодні також потрапили Часів Яр, Торецьк та Серебрянка Бахмутського району, де внаслідок ударів зі ствольної артилерії травмовано трьох чоловіків.
До того ж цього дня російські війська скинули на Костянтинівку Донецької області одразу три керовані авіаційні бомби. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще двоє осіб отримали поранення.
У неділю, 6 жовтня, очільник Донецької ОВА повідомляв також про обстріл селище Біленьке. Внаслідок атаки поранено щонайменше чотири особи, серед них одна дитина.
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