Від початку сьогоднішньої доби станом на 22:00 на фронті зафіксовано 178 бойових зіткнень з російськими загарбниками.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом 8 грудня російські війська завдали по території України 12 авіаційних ударів скинувши 24 КАБи. Крім цього, ворог залучив для ураження 444 дронів-камікадзе та здійснили понад дві з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація по напрямках

На Покровському напрямку росіяни 53 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Новий Труд, Жовте, Новотроїцьке та Чумацьке. Чотири атаки досі тривають.

На Курахівському напрямку ворог 40 разів атакував наші позиції поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Максимільянівки, Дачного, Курахового, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки. Зупинено 36 атак противника, чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 28 разів атакували позиції українців неподалік Богуславки, Дружелюбівки, Копанки, Зеленого Гаю, Зарічного, Тернів, Ямполівки, Надії та Макіївки. Три боєзіткнення тривають й досі.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 19 наступальних дій неподалік Новосілки, Новодарівки, Сухих Ялів та Благодатного.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів штурмував у районах Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового. Відбито шість атак, ще два боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували позиції Сил оборони біля Торецька, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки. На цей час триває одне боєзіткнення.

На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував оборонні рубежі українських воїнів неподалік Вовчанська, Липців та Високої Яруги.

На Придніпровському напрямку росіяни чотири рази зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців.

На Краматорському напрямку зупинено три наступальні дії росіян поблизу населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора.

На Оріхівському напрямку відбито один ворожий штурм поблизу Нестерянки. Також противник скинув десять авіабомб на райони населених пунктів Новоандріївка та Мала Токмачка.