12:34 Президент Сирії ймовірно загинув в авіакатастрофі, — ЗМІ
12:07 На фронті протягом минулої доби відбулось 188 бойових зіткнень
11:54 США уважно стежать за подіями в Сирії, — речник Ради національної безпеки
11:33 У Тбілісі в епіцентрі масових протестів встановлюють ялинку
10:52 ЗСУ за добу знищили понад 1400 росіян
10:31 Армія Ізраїлю розгорнула свої підрозділи у буферній зоні на кордоні із Сирією
10:09 “Грузинський народ має друга в особі Дональда Трампа”, — президентка Грузії про розмову з Трампом
09:47 На Херсонщині протягом 7 грудня семеро людей дістали поранення
09:34 Сирійська армія заявляє, що бої з повстанцями продовжуються
09:13 Уночі над Україною було збито 28 ворожих БпЛА
08:53 Окупанти атакували Дніпропетровщину: є постраждала та руйнування
08:33 У Південній Кореї заарештували ексміністра оборони за підозрою у держзраді
08:13 Прем’єр Сирії заявив про готовність передати владу повстанцям
07:48 Ситуація навколо Великої Новосілки на Донеччині продовжує загострюватись, — DeepState
07:34 Повстанці в Сирії заявили про звільнення Дамаска і втечу Асада

07 грудня

22:56 Скандального в.о. директора Центру страткомунікацій при Мінкульті звільнили
22:51 “Продовжуймо спільні дії заради миру та безпеки”, — Макрон після зустрічі із Зеленським і Трампом
22:37 Росія запустила безпілотники з різних напрямків
22:18 В Румунії в шести округах та в Бухаресті відбулися масові обшуки
21:48 У Парижі Зеленський зустрівся з президенткою Грузії Зурабішвілі
21:40 Папа Римський призначив нових кардиналів, серед них — українець
21:18 В Грузії напали на знімальну групу опозиційного каналу
20:54 У Сирії повстанці увійшли в передмістя міста Хомс
20:06 У Парижі офіційно відкривають реконструйований Собор Паризької Богоматері
19:56 Мінкульт обіцяє прозоре обрання голови Центру страткомунікації і каже, що людина Медведчука очолює його тимчасово
19:34 У неділю для побутових споживачів світло відключатимуть із 14:00 до 18:00
19:14 До 27 збільшилася кількість поранених через удар росіян по Запоріжжю, 10 загиблих
18:48 Зеленський, Макрон і Трамп проводять спільну зустріч
18:38 США не повинні втручатися у конфлікт у Сирії, — Трамп
17:46 На Запоріжжі засудили за держзраду двох експоліцейських із Чернігівки
17:34 В.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако подав заяву про звільнення з посади секретаря міськради
17:12 Кошта запросив Зеленського на перший саміт Євроради під своїм керівництвом
16:53 З наступного тижня банки посилять фінмоніторинг для операцій на суму понад 100 тисяч
16:33 На Буковині знешкодили нерозірвану бойову частину ворожої ракети
16:14 Україна висловила Румунії солідарність після скасування виборів
15:51 Серед загиблих внаслідок удару по Запоріжжю є двоє дітей

На фронті протягом минулої доби відбулось 188 бойових зіткнень

Найскладніша ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.

Неділя, 8 грудня 2024, 12:07

Про це повідомляє Генштаб.
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, крім того задіяв для ураження 1579 дронів-камікадзе. Також, здійснив 3542 артилерійських обстріли, з них 111 – із реактивних систем залпового вогню.
На Харківському напрямку ворог двічі марно намагався просунутись в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку за добу, що минула відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Масютівки, Глушківки, Колісниківки та Зеленого Гаю.
На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутись уперед поблизу Твердохлібового, Копанок, Богуславки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Зарічного Тернів, Ямполівки, Дружелюбівки та у Серебрянському лісі.
На Краматорському напрямку ворог вчинив сім атак на позиції наших військ в районі населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора.
Минулої доби на Торецькому напрямку відбулися сім бойових зіткнень неподалік населених пунктів Торецька, Диліївки та Неліпівки.
На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 35 штурмових і наступальних дій агресора в районах Променя, Лисівки, Даченського, Пушкіного, Зорі, Гродівки, Сухого Яру, Мирнограду, Жовтого, Нового Труда та Новотроїцького.
Сили оборони відбили 42 атаки на позиції наших військ протягом минулої доби на Курахівському напрямку поблизу Сонцівки, Зорі, Курахового, Єлізаветівки, Романівки, Ганнівки, Успенівки, Розливу, Старих Тернів, Дачного та Нескучного .
На Времівському напрямку противник здійснив 30 штурмів наших позицій у районах населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Сухі Яли, Новодарівка, Новосілка, Темирівка, Нескучне, Велика Новосілка.
На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили три ворожих штурми противника.
На Сіверському, Оріхівському та Гуляйпільському напрямках вчора ворог активних дій не проводив.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Триває операція в Курській області, минулої доби відбулось 17 боєзіткнень, ворожа артилерія завдала 446 обстрілів по населених пунктах та позиціях наших військ.

  • 119 бойових зіткнень за добу: найбільше боїв на Куп’янському, Покровському та Курахівському напрямках
  • Генштаб: Протягом доби на фронті відбулося 192 бойових зіткнення
  • Минулої доби російська армія втратила ще понад 1650 військових, — Генштаб
Теги: активні бойові дії, Генштаб ЗСУ, ситуація на полі бою

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