Протягом 4 листопада на фронті відбулося 230 бойових зіткнень. Особливо напружена ситуація склалася на Курахівському напрямку, де Сили оборони успішно відбили 84 атаки.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

“За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, а також 11 авіаударів, зокрема, скинув 18 КАБ. Крім цього, здійснив 2640 обстрілів, з них 95 – з реактивних систем залпового вогню, а також, використав для ураження 763 дрони-камікадзе”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу російських загарбників.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог 10 разів атакував неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку росіяни 21 раз атакували неподалік Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового й не тільки.

На Лиманському напрямку відбито 32 атаки в районах Чернещини, Греківки, Колісниківки, Катеринівки, Макіївки, Тернів, Зарічного та Торського.

На Сіверському напрямку росіяни один раз штурмували поблизу Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог п’ять разів атакував у районі Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти сім разів намагались вклинитися в нашу оборону районах Дачного, Торецька та Щербинівки. На даний час точиться один бій поблизу Щербинівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 22 штурмові та наступальні дії агресора у бік населених пунктів Промінь, Лисівка, Селидове, Юр’ївка та Вишневе.

На Курахівському напрямку ситуація була напруженою, де відбито 84 атаки напрямку населених пунктів Вовченка, Іллінка, Кремінна Балка, Ганнівка, Курахове, Новоселидівка й не тільки.

На Времівському напрямку терористи 17 разів атакували у районах Трудового, Великої Новосілки, Урожайного, Роздольного, Сухих Ялів та Максимівки.

На Оріхівському напрямку зупинено шість атак в напрямках Новоданилівки, Новоандріївки, Малих Щербаків та Оріхова.