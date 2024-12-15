Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 292 бойових зіткнення. Найбільш гарячими напрямками залишаються Курахівський, Покровський та Сіверський, де загалом відбулося понад 150 ворожих штурмів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За суботу, 14 грудня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, 61 авіаційний удар, залучивши 99 КАБів. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч артилерійських обстрілів, 158 з яких – із РСЗВ, залучив для ураження більш як три тисячі дронів-камікадзе.

“Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів Слобожанське, Липці, Вовчанськ Харківської області; Сіверськ, Григорівка, Кримське, Петрівка, Костянтинопольське, Успенівка, Шевченко, Новопіль Донецької області; Темирівка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області”, — зазначають у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Сіверському напрямку відбито 55 ворожих штурмів поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Виїмки та Берестового.

відбито 55 ворожих штурмів поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Виїмки та Берестового. На Покровському напрямку відбито 52 ворожих атаки різної інтенсивності в районах н.п. Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Сухий Яр, Зелене, Піщане, Петрівка, Шевченко, Новотроїцьке, Українка та Новооленівка. Водночас противник завдавав ударів штурмовою та бомбардувальною авіацією в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Гродівка.

відбито 52 ворожих атаки різної інтенсивності в районах н.п. Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Сухий Яр, Зелене, Піщане, Петрівка, Шевченко, Новотроїцьке, Українка та Новооленівка. Водночас противник завдавав ударів штурмовою та бомбардувальною авіацією в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Гродівка. На Курахівському напрямку ворожі атаки тривали у районах н.п. Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Лисівка, Єлизаветівка, Ганнівка та Успенівка, де окупанти за підтримки авіації 50 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

ворожі атаки тривали у районах н.п. Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Лисівка, Єлизаветівка, Ганнівка та Успенівка, де окупанти за підтримки авіації 50 разів намагалися прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку захисники відбили 37 атак окупантів в районах н.п. Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Роздольне, Новий Комар, Велика Новосілка, Сторожеве, Макарівка та Новоандріївка.

захисники відбили 37 атак окупантів в районах н.п. Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Роздольне, Новий Комар, Велика Новосілка, Сторожеве, Макарівка та Новоандріївка. На Лиманському напрямку відбито 15 атак поблизу н.п. Першотравневе, Зелений Гай, Копанки, Новосергіївка, Надія, Макіївка, Дружелюбівка та Терни.

відбито 15 атак поблизу н.п. Першотравневе, Зелений Гай, Копанки, Новосергіївка, Надія, Макіївка, Дружелюбівка та Терни. На Куп’янському напрямку окупанти здійснили три атаки в районах Лозової, які зупинили Сили оборони.

окупанти здійснили три атаки в районах Лозової, які зупинили Сили оборони. На Харківському напрямку ворог із застосуванням бомбардувальної та штурмової авіації атакував в районі н.п. Вовчанськ.

ворог із застосуванням бомбардувальної та штурмової авіації атакував в районі н.п. Вовчанськ. На Краматорському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборону в районі населеного пункту Часів Яр. Також окупанти здійснили п’ять невдалих спроб посунути українські сили із займаних позицій неподалік н.п. Торецьк.

ворог один раз намагався прорвати оборону в районі населеного пункту Часів Яр. Також окупанти здійснили п’ять невдалих спроб посунути українські сили із займаних позицій неподалік н.п. Торецьк. На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по району Гуляй Поля.

ворог завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по району Гуляй Поля. На Оріхівському напрямку зазнали ударів 15 авіаційними керованими бомбами н.п. Мала Токмачка, Новопавлівка та Роботине.

зазнали ударів 15 авіаційними керованими бомбами н.п. Мала Токмачка, Новопавлівка та Роботине. На Придніпровському напрямку противник завдав авіаударів некерованими ракетами по району Миколаївки. Крім цього, здійснив три невдалі штурми позицій наших захисників.

Щодо ситуації у Курській області РФ, то тут минулої доби відбулося 57 боєзіткнень, крім того, ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинувши 23 керовані бомби, та здійснив 380 артилерійських обстрілів по населених пунктах та позиціям наших захисників.