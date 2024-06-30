Російські жінки, колишні ув'язнені, були ліквідовані Силами оборони під час штурму позиції ЗСУ в районі Яснобродівки у Донецькій області.

Про це повідомив у неділю, 30 липня, військовий 24ОШБ “Айдар”.

“В напрямку Яснобродівки наші позиції штурмувало відділення зеків-жінок. Були знищені. Прошу бути обережними, якщо вони вже на фронті, то майже 100% можуть бути і в тилу… коситимуть під зачухану фронтову жЫнку, яка зайде вночі у двір і відправить вас у вічний сон”, — написав він.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила закон про добровільну мобілізацію в’язнів. Згідно з законопроєктом №11079-1, які захочуть мобілізуватися, зможуть піти в армію за рішенням суду згідно з механізмом умовно-дострокового звільнення. Така категорія мобілізованих буде проходити службу в спеціальних підрозділах. Адміністративний нагляд за такими звільненими здійснюватиметься командиром військової частини, куди вони потрапляють.