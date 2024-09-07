Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на сторінці у Facebook.

Українські Сили оборони також знищили за добу:

– один російський танк (8 632 одиниць загалом);

– 29 артилерійських систем (17 774 одиниць),

– один засіб ППО (942 одиниці),

– 52 БпЛА оперативно-тактичного рівня (14 784 одиниць),

– одну крилату ракету (2 588 одиниць),

– 55 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (24 171 од. загалом).

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