Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на сторінці у Facebook.
Українські Сили оборони також знищили за добу:
– один російський танк (8 632 одиниць загалом);
– 29 артилерійських систем (17 774 одиниць),
– один засіб ППО (942 одиниці),
– 52 БпЛА оперативно-тактичного рівня (14 784 одиниць),
– одну крилату ракету (2 588 одиниць),
– 55 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (24 171 од. загалом).
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