Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що 10% особового складу Національної поліції залучено до бойових операцій на фронті.

Про це він розповів у інтерв’ю Суспільному.

“Ще 25% поліцейських, а це приблизно чверть (особового складу), безпосередньо несуть службу у регіонах, де проводяться бойові дії — це Запорізька, Донецька, Харківська, Херсонська та Сумська області,” – зазначив міністр.

Також, за його словами, стрілецькі підрозділи поліції виконують завдання на підтримку Збройних Сил України, а частина підрозділів співпрацює з прикордонниками на кордоні з Білоруссю.

Загалом, близько 40-45% поліцейських наразі залучені до виконання нетипових завдань, зокрема розмінування територій у тилових областях та ротаційних завдань у бойових регіонах.