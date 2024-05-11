Російські загарбники активно застосовують піхоту та техніку та намагаються просуватись в глибину території нашої держави, але українські сили стримують дії ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“На даний час на Харківщині тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів вести наступальні дії та просуватись в глибину території нашої держави. В напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку”, – зазначається у повідомленні.

Повідомляють й про те, що наразі тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні – Стрілеча, Пильне та Борисівка, а також в районі Олійнікове та Огірцеве.

“Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах. Здійснюється вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ та знищити окупанта, який вклинився в нашу оборону. Рішення на посилення наших бойових підрозділів будуть реалізовані”, – наголошують у Генштабі.