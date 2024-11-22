Ситуація на фронті залишається вкрай напруженою. Від початку доби зафіксовано 118 бойових зіткнень, найбільша інтенсивність яких спостерігається на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби під обстріли російської артилерії потрапили населені пункти в Сумській, Чернігівській та Харківській областях. Окупанти завдали ударів по селах Блешня, Олександрія, Тимофіївка, Тур’я, Ободи та Журавка. Крім того, ворог здійснив чотири авіаудари керованими авіабомбами по Курщині.

“На Покровському напрямку окупанти розпочали 29 зіткнень різної інтенсивності в районах Миролюбівки, Сухого Яру, Петрівки та Пустинки. П’ять боїв досі тривають”, – йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку зафіксовано 11 атак у районах Берестків, Сонцівки, Новодмитрівки, Курахового та Катеринівки, ще 10 боїв наразі тривають. На Времівському напрямку противник намагався наступати біля Трудового, Розливу, Новодарівки та інших населених пунктів. Українські війська відбили 14 атак, а дев’ять сутичок продовжуються.

Основні напрямки бойових дій:

Покровський – 29 атак, із них 5 тривають.

– 29 атак, із них 5 тривають. Курахівський – 11 атак, ще 10 у процесі.

– 11 атак, ще 10 у процесі. Времівський – 14 відбитих атак, 9 сутичок досі тривають.

– 14 відбитих атак, 9 сутичок досі тривають. Харківський – дві спроби штурму біля Вовчанська.

– дві спроби штурму біля Вовчанська. Куп’янський – бої поблизу Зеленого Гаю.

– бої поблизу Зеленого Гаю. Лиманський – 12 атак, бойові дії тривають біля Греківки, Новоєгорівки та інших.

– 12 атак, бойові дії тривають біля Греківки, Новоєгорівки та інших. Сіверський – авіаудари по Білогорівці, Закітному, Сіверську.

– авіаудари по Білогорівці, Закітному, Сіверську. Краматорський – атака поблизу Ступочок.

– атака поблизу Ступочок. Торецький – три атаки в районі Торецька.

На Придніпров’ї також зафіксовано три штурми, а Козацьке зазнало авіаційного удару. На інших напрямках тривають авіаудари та обстріли українських позицій.

Українські сили продовжують знищувати противника, завдаючи втрат як на передовій, так і в тилу окупантів.