Від початку доби 30 червня на фронті відбулося вже 47 бойових зіткнень, на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 10 штурмових дій, п’ять атак ще тривають.

Про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 10:00 30 червня.

«З початку доби відбулося 47 бойових зіткнень, агресор завдав вісім авіаційних ударів (16 КАБ) та 38 ударів дронами-камікадзе, здійснив 667 обстрілів позицій наших військ», – ідеться в повідомленні.

На Харківському напрямку українські війська успішно відбили одну атаку армії РФ в районі Глибокого.

На Куп’янському напрямку триває бій в районі Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку українські війська стримують дві атаки російської армії біля Невського та Макіївки.

На Сіверському напрямку ворог атакує в районах Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Відбулися п’ять штурмових дій, три з яких Сили оборони вже відбили.

На Краматорському напрямку українські війська стримують три атаки ворога в районі Іванівського та Часового Яру. Ще одну штурмову дію успішно відбили.

На Торецькому напрямку російські загарбники двічі безуспішно намагалися покращити своє становище в районах Північного та Південного.

На Покровському напрямку гаряче, Сили оборони з початку доби відбивали 15 ворожих атак. Зупинено 10 штурмових дій, п’ять атак у районах Прогресу, Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки та Новоселівки Першої тривають.

На Курахівському напрямку за сьогодні відбулося вже 10 атак армії РФ. Вісім спроб ворога прорвати українські рубежі успіху не мали, дві атаки ще тривають.

На Времівському напрямку українські війська відбивають дві атаки російської армії в районі Водяного. Також успішно зупинили штурмові дії ворога в районі Урожайного.

На Гуляйпільському напрямку підрозділи українських військ відбивають одну атаку противника на напрямку Чарівного.

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили дві атаки ворога в районі Роботиного.

На решті напрямків російські загарбники активних дій не проводили.