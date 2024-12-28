Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

  • На Покровському напрямку відбулося 48 атак у районах Зелене Поле, Вовкове, Новоєлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Покровськ, Новий Труд, Перше Травня та Шевченко.

За попередніми даними, на цьому напрямку сьогодні знешкоджено 425 окупантів, з них 201 – безповоротно. Також знищено дві бойові броньовані машини та сім одиниць автомобільної техніки, також пошкоджено одну бойову броньовану машину.

  • На Лиманському напрямку окупанти 19 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Першотравневого, Надії, Твердохлібового, Копанок, Новоєгорівки, Новоплатонівки та Макіївки.
  • На Курахівському напрямку ворог 17 разів атакував нашу оборону поблизу Петропавлівки, Українки, Курахового та Дачного.
  • На Краматорському напрямку ворог 14 разів штурмував наші позиції поблизу Ступочок та Часового Яру.
  • На Времівському напрямку противник 11 разів атакував наші підрозділи біля Костянтинопільське, Велика Новосілка та Времівка.
  • На Харківському напрямку противник три рази без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.
  • На Торецькому напрямку наші воїни відбили три атаки противника в районі Торецька та Щербинівки.
  • На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Глушківки та Лозової.
  • На Придніпровському напрямку наші війська відбили одну атаку, противник успіху не мав.
  • В Курській області відбито дев’ять атак противника.
  • DeepState не підтверджує інформацію ISW про захоплення росіянами Курахового
  • ISW припускає, що російські війська захопили Курахове: Генштаб не коментує
  • У місті Курахове окупанти контролюють практично всі багатоповерхівки, — військовий кореспондент