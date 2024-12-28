Протягом 28 грудня російські війська залучили для ураження 765 дронів-камікадзе та здійснили майже 3,8 тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Покровському напрямку відбулося 48 атак у районах Зелене Поле, Вовкове, Новоєлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Покровськ, Новий Труд, Перше Травня та Шевченко.

За попередніми даними, на цьому напрямку сьогодні знешкоджено 425 окупантів, з них 201 – безповоротно. Також знищено дві бойові броньовані машини та сім одиниць автомобільної техніки, також пошкоджено одну бойову броньовану машину.

На Лиманському напрямку окупанти 19 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Першотравневого, Надії, Твердохлібового, Копанок, Новоєгорівки, Новоплатонівки та Макіївки.

окупанти атакували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Першотравневого, Надії, Твердохлібового, Копанок, Новоєгорівки, Новоплатонівки та Макіївки. На Курахівському напрямку ворог 17 разів атакував нашу оборону поблизу Петропавлівки, Українки, Курахового та Дачного.

ворог атакував нашу оборону поблизу Петропавлівки, Українки, Курахового та Дачного. На Краматорському напрямку ворог 14 разів штурмував наші позиції поблизу Ступочок та Часового Яру.

ворог штурмував наші позиції поблизу Ступочок та Часового Яру. На Времівському напрямк у противник 11 разів атакував наші підрозділи біля Костянтинопільське, Велика Новосілка та Времівка.

у противник атакував наші підрозділи біля Костянтинопільське, Велика Новосілка та Времівка. На Харківському напрямку противник три рази без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

противник три рази без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. На Торецькому напрямку наші воїни відбили три атаки противника в районі Торецька та Щербинівки.

наші воїни відбили три атаки противника в районі Торецька та Щербинівки. На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Глушківки та Лозової.

агресор проводив наступальні дії біля Глушківки та Лозової. На Придніпровському напрямку наші війська відбили одну атаку, противник успіху не мав.

наші війська відбили одну атаку, противник успіху не мав. В Курській області відбито дев’ять атак противника.