Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Ситуація по напрямках
- На Покровському напрямку відбулося 48 атак у районах Зелене Поле, Вовкове, Новоєлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Покровськ, Новий Труд, Перше Травня та Шевченко.
За попередніми даними, на цьому напрямку сьогодні знешкоджено 425 окупантів, з них 201 – безповоротно. Також знищено дві бойові броньовані машини та сім одиниць автомобільної техніки, також пошкоджено одну бойову броньовану машину.
- На Лиманському напрямку окупанти 19 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Першотравневого, Надії, Твердохлібового, Копанок, Новоєгорівки, Новоплатонівки та Макіївки.
- На Курахівському напрямку ворог 17 разів атакував нашу оборону поблизу Петропавлівки, Українки, Курахового та Дачного.
- На Краматорському напрямку ворог 14 разів штурмував наші позиції поблизу Ступочок та Часового Яру.
- На Времівському напрямку противник 11 разів атакував наші підрозділи біля Костянтинопільське, Велика Новосілка та Времівка.
- На Харківському напрямку противник три рази без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.
- На Торецькому напрямку наші воїни відбили три атаки противника в районі Торецька та Щербинівки.
- На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Глушківки та Лозової.
- На Придніпровському напрямку наші війська відбили одну атаку, противник успіху не мав.
- В Курській області відбито дев’ять атак противника.
- DeepState не підтверджує інформацію ISW про захоплення росіянами Курахового
- ISW припускає, що російські війська захопили Курахове: Генштаб не коментує
- У місті Курахове окупанти контролюють практично всі багатоповерхівки, — військовий кореспондент