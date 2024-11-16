Станом на 16:00 16 листопада російські війська 75 разів атакували позиції Сил оборони від початку доби. Майже половина всіх атак відбулася на Курахівському та Покровському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Від російських артобстрілів продовжують потерпати прикордонні райони Сумщини – постраждали населені пункти Олександрівка, Грабовське, Павлівка, Тимофіївка, Журавка, Волфине, Велика Писарівка, Хрінівка та Басівка. Під удари ворожої авіації потрапили Мазенівка та Новеньке.

Ситуація по напрямках

На Курахівському напрямку сьогодні найгарячіше. Тут нараховується вже 16 бойових зіткнень. Загарбники намагаються просунутися в районах населених пунктів Нова Іллінка, Берестки, Новоселидівка, Вознесенка, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Катеринівка та Антонівка.

На Покровському напрямку окупанти здійснили вже 14 атак позицій наших захисників в районах Миролюбівки, Лисівки, Променю, Крутого Яру, Петрівці, Новоолексіївці та Пустинці. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили вже половину атак противника.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбивали вісім ворожих атак наших позицій поблизу населених пунктів Піщане, Колісниківка, Кругляківка, Загризове.

На Времівському напрямку загарбники сім разів йшли в атаки на позиції українських військ поблизу Романівки, Сухих Ялів, Новодарівки та Рівнополя, три боєзіткнення тривають до цього часу. Противник бив НАРами та КАБами по району Великої Новосілки.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Греківка, Чернещина, Твердохлібове, Терни. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили шість з семи ворожих атак. По району Борової, Іванівки та Дронівки терористи завдали авіаційних ударів.

На Харківському напрямку російські терористи поблизу Вовчанська та Стрілечої чотири рази намагались проводити наступальні дії, дві атаки вже відбито.

На Торецькому напрямку відбулося дві ворожі атаки. Ворог атакував біля населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Одну атаку вже зупинено. Авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Іванопілля, Костянтинівка та Світлодарськ.

На Придніпровському напрямку ворог двічі безуспішно намагався атакувати позиції українських захисників. Завдав авіаудару НАРами по Ольгівці.

На Сіверському та Краматорському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів в районах Кремінної та Хромівки. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник наступальних дій не проводив.

Також російські окупанти впродовж дня завдали 10 ударів по власній території — по Курщині на даний час прилетіло вже 11 КАБів.