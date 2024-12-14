Від початку доби, 14 грудня, станом на 16:00 на фронті зафіксовано 166 бойових зіткнень. Найбільш активні бої тривають на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що протягом суботнього дня від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Гута Студенецька, Галаганівка, Берилівка, Миколаївка, Тимоновичі Чернігівської області; Дмитрівка Сумської області. Авіаудару було завдано по населеному пункту Олександрівка Чернігівської області.

Ситуація по напрямках

На Курахівському напрямку відбулося 28 атак у бік населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Лисівка, Єлизаветівка, Ганнівка та Успенівка. 19 ворожих атак вдалося зупинити.

На Покровському напрямку зафіксовано 19 спроб потіснити Сили оборони із займаних позицій в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд та Новооленівка. Наразі відбито 17 атак противника, два боєзіткнення тривають дотепер. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів двома керованими бомбами по районах населених пунктів Стара Миколаївка та Нова Полтавка.

На Времівському напрямку ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Роздольне, Новий Комар, Новоандріївка. До тепер точаться 11 боєзіткнень. Також протягом дня противник скинув на райони Темирівки та Новополя дві керовані авіаційні бомби.

На Лиманському напрямку агресор здійснив 11 атак поблизу населених пунктів Першотравневе, Зелений Гай, Копанки, Новосергіївка, Надія, Макіївка та Терни. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Торецькому напрямку відбито п’ять штурмових дій ворога в районі населеного пункту Торецьк. До того ж ворог завдав авіаударів шістьма КАБами по районах населених пунктів Кримське та Петрівка.

На Гуляйпільському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів некерованими ракетами по району Гуляй Поля. На Куп’янському напрямку відбулися дві атаки противника в районі Лозової.

На Оріхівському напрямку зазнали ударів авіаційними керованими бомбами населені пункти Мала Токмачка та Роботине. На Придніпровському напрямку противник завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по району Миколаївки.

На Сіверському напрямку війська РФ продовжують атакувати поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Виїмки та Берестового. Силами оборони успішно відбито вісім ворожих атак, три боєзіткнення тривають. Крім того, противник завдав авіаційних ударів чотирма керованими бомбами по районах Сіверська та Григорівки.

Щодо ситуації на Курщині, то тут від початку доби відбулось 45 боєзіткнень, 26 з яких тривають дотепер.