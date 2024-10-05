Найгарячіше було на Покровському напрямку, — оперативна інформація станом на 16:00.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За його інформацією, від обстрілів з території Російської Федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти Сумської області. Обстрілів з артилерії зазнали Покровка та Катеринівка.

Авіаударів російські загарбники завдали по районах населених пунктів Волфине, Ободи, Павлівка, Велика Писарівка, скинувши 10 авіабомб.

Також, за сьогодні на Курську область РФ противник скинув вже 24 КАБи.

На Куп’янському напрямку російські війська здійснили п’ять штурмових дій неподалік Новоосинового та Лозової. Три боєзіткнення закінчилися, ще два – тривають.

На Лиманському напрямку армія РФ атакувала чотири рази поблизу Новосадового, Макіївки та Торського. Українські захисники відбили дві атаки, ще дві продовжуються.

На Сіверському напрямку впродовж дня росіяни один раз безуспішно атакували у районі Тернів.

На Краматорському напрямку російські загарбники п’ять разів здійснювали штурмові дії.

На Торецькому напрямку війська РФ атакували шість разів неподалік Дачного та Торецька. Два бої завершилися без успіху для загарбників, ще чотири – продовжуються.

Найгарячіший сьогодні Покровський напрямок, з початку доби російські війська, за підтримки авіації, здійснили 15 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Новоторецьке, Селидове, Крутий Яр та Промінь.

Сили оборони стримують натиск ворога та відбили 12 атак, три боєзіткнення – досі тривають.

На Курахівському напрямку росіяни атакували 14 разів поблизу Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Катеринівки, Костянтинівки та Антонівки. Десять боїв завершено, чотири – продовжуються.

На Времівському напрямку російські загарбники три рази атакували позиції Сил оборони біля Богоявленки. Всі штурмові дії ворога відбиті.

Одночасно війська РФ, підтримуючи наступальні дії, активно застосовували авіацію, скинули шість авіабомб.

На Оріхівському напрямку росіяни здійснили одну безуспішну спробу атакувати позиції українських захисників.

На Придніпровському напрямку російські підрозділи наступальних дій не проводили, проте, завдали авіаційного удару по району населеного пункту Львове.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.