Сили оборони України зупиняють спроби російських окупантів прорватися вглиб території держави. Загалом від початку доби зафіксовано 179 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Внаслідок артилерійських та мінометних обстрілів постраждали населені пункти Чернігівської, Сумської та Харківської областей, серед яких Гірськ, Хрінівка, Покровка, Порозок, Майське, Славгород, Відродженівське, Тимофіївка, Олександрівка та Пономаренки.

Основні напрямки:

Харківський напрямок : росіяни чотири рази атакували позиції українських військових у районах Вовчанська та Високої Яруги;

: росіяни чотири рази атакували позиції українських військових у районах Вовчанська та Високої Яруги; Куп’янський напрямок : здійснено 19 атак у районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової, триває вісім бойових зіткнень;

: здійснено 19 атак у районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової, триває вісім бойових зіткнень; Лиманський напрямок : загарбники провели 18 атак поблизу Дружелюбівки, Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Торського та Григорівки, сім зіткнень продовжуються;

: загарбники провели 18 атак поблизу Дружелюбівки, Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Торського та Григорівки, сім зіткнень продовжуються; Сіверський напрямок : у районі Білогорівки зафіксована спроба прориву оборони;

: у районі Білогорівки зафіксована спроба прориву оборони; Краматорський напрямок : українські сили відбили п’ять атак ворога в районі Часового Яру;

: українські сили відбили п’ять атак ворога в районі Часового Яру; Торецький напрямок : зафіксовано 11 спроб прориву в районах Торецька, Дружби та Дачного, бої тривають;

: зафіксовано 11 спроб прориву в районах Торецька, Дружби та Дачного, бої тривають; Покровський напрямок : ворог здійснив 45 атак на позиції захисників у районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Нового Труда, Даченського, Шевченка, Вовкового та Нововасилівки, 32 атаки відбито, 13 боєзіткнень тривають;

: ворог здійснив 45 атак на позиції захисників у районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Нового Труда, Даченського, Шевченка, Вовкового та Нововасилівки, 32 атаки відбито, 13 боєзіткнень тривають; Курахівський напрямок : окупанти атакували 25 разів у бік Петропавлівки, Шевченка та Курахового, 15 спроб прориву зупинено;

: окупанти атакували 25 разів у бік Петропавлівки, Шевченка та Курахового, 15 спроб прориву зупинено; Времівський напрямок : українські війська відбили 11 штурмових дій у районах Успенівки, Янтарного, Костянтинополя, Розливу, Роздольного, Нового Комара, Новосілки, Великої Новосілки та Сторожевого, ворог застосував керовані авіабомби поблизу Темирівки та Зеленого Поля;

: українські війська відбили 11 штурмових дій у районах Успенівки, Янтарного, Костянтинополя, Розливу, Роздольного, Нового Комара, Новосілки, Великої Новосілки та Сторожевого, ворог застосував керовані авіабомби поблизу Темирівки та Зеленого Поля; Придніпровський напрямок : здійснено одну безрезультатну спробу штурму;

: здійснено одну безрезультатну спробу штурму; Курська область: українські воїни відбили 20 атак супротивника, 10 боєзіткнень тривають.

Українські військові демонструють стійкість і ефективність, зупиняючи атаки російських окупантів та завдаючи їм значних втрат.