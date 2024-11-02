Росіяни продовжують штурмувати позиції українських захисників. Лише за сьогодні на фронті зафіксовано 107 бойових зіткнень, з них 35 відбулося на Курахівському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у Facebook.

“Від цинічних обстрілів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Погребки, Грабовське, Іскрисківщина, Ободи, Волфине Сумської області; Тимофіївка Харківської області. Авіаудари загарбники завдали по районах Юнаківки, Журавки та Басівки Сумської області, скинувши 5 авіабомб. Також росіяни здійснили авіаудари по Слатиному та Козачій Лопані, застосувавши сім КАБів”, — йдеться у повідомленні.

Ситуація на напрямках

Найгарячіша ситуація сьогодні на Курахівському напрямку. Ворог 35 разів атакував поблизу населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимільянівка, Антонівка, Костянтинівка та Катеринівка. На 16:00 18 боїв завершено, ще 17 – тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 13 разів поблизу Греківки, Тернів, Ямполівки, Торського та Серебрянського лісу. Незавершеними залишилися три атаки противника.

На Покровському напрямку окупанти здійснили вісім спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миколаївка, Промінь, Крутий Яр, Селидове та Вишневе. Сили оборони стримують натиск противника та відбили три атаки, п’ять боєзіткнень – досі тривають.

На Торецькому напрямку за підтримки бомбардувальної авіації противник атакував сім разів неподалік населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Два бої завершилися без успіху для окупантів, ще п’ять – продовжуються.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій неподалік Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової. Два боєзіткнення закінчилися, ще п’ять – тривають. Авіаційних ударів некерованими ракетами зазнало Піщане.

На Времівському напрямку окупанти чотири рази безрезультатно атакували позиції наших військ біля Трудового та Максимівки. Ворог завдав авіаційного удару в районах Новодар’ївки, Богоявленки, Максимівки та Великої Новосілки, скинувши шість КАБів та застосувавши 30 НАРів.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили дві атаки в районі Нестерянки, окрім того, ворог завдав авіаудару некерованими ракетами по Лобковому та скинув авіабомби на Малу Токмачку, Юр’ївку та Новопавлівку.

На Придніпровському напрямку російські загарбники двічі без успіху штурмували позиції наших оборонців.

Триває одна атака на Сіверському напрямку поблизу населеного пункту Івано-Дар’ївка. На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили одну атаку росіян поблизу Предтечиного. На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.