Від початку цієї доби (станом на 22:00) на фронті відбулося 167 бойових зіткнень. Протягом дня окупанти завдали по території України один ракетний та 56 авіаударів, застосувавши одну керовану ракету та 81 КАБ. Також росіяни залучили для ураження 437 дронів-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ситуація на напрямках

На Курахівському напрямку ворог 51 раз атакував наші позиції поблизу населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимільянівка, Антонівка, Костянтинівка та Катеринівка.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 16 разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Тернів, Ямполівки, Торського та Серебрянського лісу. На даний час точиться два бої. До того ж противник активно застосовував авіацію, завдавши двадцять чотири авіаудари некерованими ракетами.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 14 наступальних дій неподалік Трудового та Максимівки. Ворог завдав авіаційного удару в районах Новодар’ївки, Богоявленки, Максимівки та Великої Новосілки, скинувши шість КАБів та застосувавши 30 НАРів.

На Куп’янському напрямку противник 13 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Піщаного, Загризового, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової.

На Покровському напрямку росіяни 11 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миколаївка, Промінь, Крутий Яр, Селидове та Вишневе. Поблизу Крутого Яру дотепер триває одне боєзіткнення.

На Харківському напрямку наші війська відбивали вісім атак противника в районах Вовчанська та Гатища – 7 атак відбито, ще одна атака триває.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували позиції сил оборони, скинувши три керовані авіабомби. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк та Щербинівка.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив сім наступальних дій в районах Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Оріхівському напрямку наші війська відбивали чотири атаки противника поблизу Новоандріївки, Роботиного та Малої Токмачки. До цього часу триває одна спроба противника просунутись в напрямку наших позицій неподалік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки противника неподалік Козачих Лагерів, Дніпрян та острова Козацький.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано одне бойове зіткнення поблизу Предтечиного, яке успішно відбили наші захисники. На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.