Про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 19.00 29 червня.

“Російський агресор продовжує атакувати на кількох напрямках, найактивніше – на Покровському і Харківському. Українські захисники міцно тримають оборону. Наразі загальна кількість ворожих атак по всій лінії фронту зросла до 90”, – ідеться у повідомленні.

На Харківському напрямку загарбники й далі атакують в районі Вовчанська. На цей час намагається реалізувати дві спроби покращити власні позиції, вісім попередніх – відбито. Як наслідок, загарбники сьогодні втратили 127 осіб вбитими та пораненими. Окрім того, українські воїни знищили 26 БПЛА, бронемашину, артсистему, десять автомобілів та одиницю спецтехніки. Пошкоджено дві ворожих гармати, чотири авто та дві одиниці спеціальної техніки, зокрема, станцію РЕБ противника.

На Куп’янському напрямку росіяни незначно додали активності в районах Стельмахівки і Синьківки. Загальна кількість атак за сьогодні – чотири.

Тривають бої в районі Часового Яру на Краматорському напрямку.

На Покровському напрямку 28 разів за сьогодні відбувалися боєзіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають 12 з них в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Новоселівки Першої та Прогреса. На цей час ворог, зокрема, втратив 252 військовослужбовці вбитими та пораненими і безповоротно РСЗВ БМ-21 “Град”. Підрахунок триває.

На Курахівському напрямку ворог вже вісім разів за сьогодні намагався захопити українські позиції. Зараз ще атакує у двох локаціях поблизу Красногорівки.

На Времівському напрямку кількість сьогоднішніх ворожих штурмів збільшилась до семи.

Продовжується бій неподалік Костянтинівки.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.