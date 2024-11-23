Про це повідомляє Генштаб.

За його інформацією, окупант не припиняє застосовувати артилерію та авіацію по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Хрінівка, Біловоди, Олександрія, Журавка та Ободи.

За наявною інформацією на даний час, росіяни здійснили 110 обстрілів по території Курської області рф, зокрема 9 із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бойових зіткнення. Наші війська відбили дві атаки росіян у районі Вовчанська, ще два боєзіткнення в районі Тихого досі тривають.

Вісім штурмів загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Глушківки, Синьківки, Загризового, Новоплатонівки та Зеленого Гаю на Куп’янському напрямку, ще одне боєзіткнення триває дотепер. Ворог завдав авіаудару в районі Лозової.