На фронті від початку доби відбулися 54 бойових зіткнення, на Покровському напрямку Сили оборони відбили 11 атак, ще тривають бої в чотирьох локаціях.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16:00 середи, 21 серпня.

«Сили оборони України вживають заходів для стримування наступу російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села авіаційними та ракетними ударами, численними обстрілами з артилерії. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 54. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку», – ідеться у повідомленні.

Російські війська активно застосовують авіацію у Курській області. На даний час відомо про 17 авіаційних ударів, із застосуванням 27 керованих авіаційних бомб, по населених пунктах Російської Федерації.

Також за допомогою артилерії РФ обстрілює українські прикордонні населені пункти, зокрема Порозок та Пожня Сумської області.

На Харківському напрямку з початку доби відбулось чотири боєзіткнення поблизу Липців та Вовчанська, два з них наразі тривають.

На Куп’янському напрямку російські війська дев’ять раз штурмували українські позиції поблизу Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки. Напружена обстановка поблизу Стельмахівки, де на даний час триває чотири ворожі атаки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували в районах Торського, Новосергіївки, Макіївки, Греківки та Сергіївки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже дев’ять боєзіткнень, досі триває два. Ситуація контрольована.

Російські війська не полишають спроб прорвати оборону українських військ на Сіверському напрямку, проте, отримують гідну відсіч від українських захисників.

Так, поблизу Спірного російські загарбники один раз, без успіху, намагалися потіснити українські підрозділи.

На Краматорському напрямку від початку доби росіяни п’ять разів намагалися вибити Сили оборони із займаних позицій. Усі штурмові дії поблизу Григорівки, Часового Яру та Предтечиного українські воїни відбили.

На Торецькому напрямку війська РФ за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації п’ять разів атакували позиції українських військ. На даний час триває одне боєзіткнення поблизу Торецька, за сьогоднішній день на це місто загарбники вже скинули 11 КАБів.

Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямку. В районах Пантелеймонівки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Миколаївки, Новогродівки, Михайлівки та Птичого українські захисники відбили 11 атак. Бої тривають в чотирьох локаціях.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбники п’ять разів атакували українські підрозділи. Намагалися просунутися поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Побєди.

На Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямку росіяни активних дій поки не проводили, але завдають авіаційних ударів.

Так, П’ятихатки, що у Запорізькій області, Ольгівка та Бургунка Херсонської області були обстріляні некерованими авіаракетами, також на Херсонщині ворог завдав ударів КАБами по Шляховому та Шиловій балці.