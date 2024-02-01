Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах російського окупаційного війська.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 1 лютого.

Також сили та засоби протиповітряної оборони України знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 5 артилерійських засобах, 1 складу боєприпасів та 4 засобах протиповітряної оборони окупантів РФ.

Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 4 ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”. Сили протиповітряної оборони України знищили 2 дрони росіян. На фронті протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 19 атак. Загалом військо РФ завдало 8 ракетних та 94 авіаційні удари, здійснило 97 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.