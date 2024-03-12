Упродовж доби 11 березня на фронті відбулося 72 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Найбільше атак російські сили здійснили на Новопавлівському (21), Авдіївському (16) та Лиманському (15) напрямках, казано в ранковому зведенні.

«Загалом ворог завдав вісім ракетних та 114 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення», – ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу, вночі 12 березня російські сили атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу «Shahed», сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 17 ударних БпЛА.

Також у зведенні йдеться, що впродовж минулої доби українська авіація завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та одному пункту управління, а підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітний ракетний комплекс Бук-М1 та радіолокаційний комплекс контрбатарейної боротьби 1Л219 «Зоопарк».