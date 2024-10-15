На фронті минулої доби, 14 жовтня, було зафіксовано 198 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками.

Про це ідеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці про ситуацію станом на 8:00 вівторка, 15 жовтня.

Вчора росіяни завдали по позиціях українських підрозділів і населених пунктах удару однією ракетою, 44 авіаційні удари, задіявши 78 КАБів. Крім цього, ворог здійснив 3059 обстрілів, 123 з них – із РСЗВ.

Російська армія завдавала авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Рев’якіне, Будівельне, Соснівка, Гарбузи, Ківшарівка, Новоосинове, Горохуватка, Закітне, Сіверськ, Торецьк, Петрівка, Михайлівка, Іллінка, Новодарівка, Курахове, Берестки, Зелене Поле, Шахтарське, Мала Токмачка, Щербаки, Козацьке.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали чотири удари по скупченнях живої сили росіян, уразили три пункти управління та одну інженерну споруду.

На Харківському напрямку зафіксовані дві ворожі атаки у районі Тихого.

На Куп’янському напрямку за добу загарбники здійснили 26 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії у районах Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Колісниківки, Голубівки, Петропавлівки, Першотравневого, Лозової та Вишневого.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 37 ворожих атак поблизу Новоєгорівки, Новолюбівки, Греківки, Невського, Тернів, Ямполівки, Торського і Зарічноог. Основні зусилля ворог спрямовував у бік Невського, де провів ще вісім атак.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три штурми поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку російські війська чотири рази намагались прорвати оборону в районах Оріхово-Василівки і Диліївки.

Неподалік Щербинівки на Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки.

Українські захисники відбили 40 ворожих штурмів різної інтенсивності на Покровському напрямку, в районах Миролюбівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Селидового, Гродівки, Новотроїцького та Новопавлівки.

Російські атаки на Курахівському напрямку Сили оборони відбили у районах Ізмайлівки, Гірника, Зоряного, Курахівки, Цукуриного, Новодмитрівки, Новоселидівки, Антонівки, Костянтинівки, Катеринівки, Георгіївки та Водяного, де загарбники 50 разів намагалися прорвати оборону. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки, Новодмитрівки та Антонівки.

На Времівському напрямку захисники України відбили три ворожі атаки у районі Богоявленки.

На Оріхівському напрямку було два бойові зіткнення неподалік Малої Токмачки та Новоданилівки.

Вісім російських атак не мали успіху на Придніпровському напрямку.

На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

У Курській області за минулу добу авіація РФ завдала 12 авіаударів, скинувши при цьому 16 керованих авіабомб по своїй території.