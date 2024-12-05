Від початку доби на фронті відбулося 106 бойових зіткнень. З них 35 — на Курахівському напрямку.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Прикордонні населені пункти продовжують потерпати від артобстрілів з території РФ. Від вогню ствольної артилерії постраждали райони населених пунктів Краснопілля, Покровка та Дем’янівка у Сумській області.

Ситуація на напрямках

Ворог завдав авіаудару КАБом по Глухову та на Харківському напрямку в районі Круглого.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають три ворожі атаки в напрямку Нової Кругляківки та Лозової, одну атаку вже відбито. Авіаударів зазнали НАРами зазнали Петропавлівка та Лозова.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 12 штурмових та наступальних дій біля Греківки, Твердохлібового, Ямполівки, Тернів, Зарічного, Торського та у Серебрянському Лісництві, наразі ще тривають чотири боєзіткнення.

Наші захисники відбивають штурм противника, на Краматорському напрямку поблизу Часового Яру.

Сили оборони відбили одну атаку поблизу Торецька на Торецькому напрямку.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Новотроїцьке, Шевченко, Новопустинка. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 атак противника, 8 боєзіткнень ще тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку окупанти провели 35 атак поблизу Берестків, Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Ганівки, Романівки та Успенівки, десять боєзіткнень тривають до цього часу.

П’ятнадцять разів наші захисники відбивали атаки ворога на Времівському напрямку поблизу населених пунктів Костянтинопільського, Розливу, Сухих Ялів, Макарівки та Новодарівки, десять з них ще продовжуються.

На Оріхівському захисники відбили атаку противника в напрямку Новоданилівки.

На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках наразі ворог активних дій не проводив.

На Курщині українські захисники відбили сім ворожих атак, ще в чотирьох локаціях бої продовжуються.