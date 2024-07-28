На фронті від початку доби відбулися вже 73 бойові зіткнення, найактивніше загарбники діють на Покровському напрямку.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16:00 неділі, 28 липня.

На Харківському напрямку війська РФ здійснили три атаки поблизу Глибокого та Вовчанська. Станом на цей час там триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку російська армія здійснила штурмову дію неподалік від Новоосинового, бій триває. П’ятьма керованими авіабомбами бомбардувала Петропавлівку, Табаївку й Богуславку.

На Лиманському напрямку загарбники 12 разів атакували позиції Сил оборони біля Макіївки, Новосергіївки, Невського, Тернів, Новосадового і Торського. Українські оборонці відбили п’ять ворожих атак, ще сім тривають.

На Сіверському напрямку протягом дня ворог п’ять разів атакував поблизу Спірного й Івано-Дар’ївки, зазнавши в результаті поразки.

На Краматорському напрямку росіяни здійснили шість штурмових дій неподалік від Васюківки, Григорівки, Часового Яру, Іванівського і Кліщіївки. Половину атак Сили оборони відбили, ще три боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку війська РФ дев’ять разів атакували біля Залізного, Нью-Йорка, Торецька та Північного. Шість боїв уже завершені, ще три тривають.

Також загарбники завдали дев’ять авіаційних ударів по Торецьку, Щербинівці та Нью-Йорку.

На Покровському напрямку російська армія здійснила штурмові дії в районах Тимофіївки, Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Калинового, Іванівки, Прогреса, Желанного, Сергіївки, Новоселівки Першої і Яснобродівки. Українські захисники стримують її натиск, від початку доби відбили 16 ворожих атак, ще 12 боєзіткнень тривають.

Шість авіаційних ударів війська РФ завдали по районах Желанного, Іванівки й Новоекономічного.

На Курахівському напрямку росіяни чотири рази атакували поблизу Красногорівки та Георгіївки. Три бої завершені, ще один триває.

На Времівському напрямку досі тривають дві ворожі атаки біля Костянтинівки. Неподалік від Водяного загарбники вдарили керованими авіабомбами.

На Гуляйпільському напрямку російська армія штурмує позиції українських захисників у районі Гуляйполя. Станом на цей час бій триває.

На Оріхівському напрямку війська РФ двічі атакували оборонні рубежі поблизу Малої Токмачки й Новоандріївки, однак успіху не здобули.

Понад 50 некерованих авіаракет росіяни випустили в бік Лобкового та Кам’янського.

На інших напрямках фронту ситуація суттєво не змінилася.