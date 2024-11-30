За минулу добу кількість ворожих атак на фронті сягнула 192. Окупанти зосередили основні зусилля на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках, де відбулася понад половина всіх атак. Також активність противника спостерігається на Лиманському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

“Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Ківшарівка, Олександро-Калинове, Новоосинове, Глушківка, Григорівка, Серебрянка, Костянтинівка, Успенівка, Улакли, Велика Новосілка, Макарівка, Оріхів та Козацьке”, – йдеться у повідомленні.

Ситуація по напрямках

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 46 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Сонцівки, Берестків, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дачного, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки та Успенівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Чумацьке, Новий Труд та Жовте.

На Времівському напрямку противник здійснив 26 штурмів наших позицій неподалік Веселого Гаю, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки. На цьому напрямку противник активно залучав для ударів штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутись вперед неподалік Греківки, Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Діброви, Торського, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Колісниківки, Лозової, Першотравневого та Зеленого Гаю.

На Харківському напрямку відбулося сім ворожих атак в районах Кудіївки, Глибокого, Вовчанська та Тихого.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції п’ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у районі Часового Яру та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дві атаки неподалік Дружби та Торецька.

За даними Генштабу, триває спецоперація Сил оборони у Курській області РФ. За минулу добу тут було відбито 23 ворожі атаки.