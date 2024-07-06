На фронті минулої доби, 5 липня, сталися 139 бойових зіткнень з російськими загарбниками.

Про це ідеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці про ситуацію станом на 8:00 суботи, 6 липня.

За уточненою інформацією, вчора армія РФ завдала по позиціях українських військ і населених пунктах шість ракетних ударів (із застосуванням 12 ракет), 55 авіаційних ударів (72 КАБи), здійснила понад три тисячі обстрілів, 105 з них – із реактивних систем залпового вогню.

Вчора ворог завдавав авіаційних ударів, зокрема в районах Вовчанська, Руської Лозової, Глибокого, Курилівки, Степової Новоселівки, Ківшарівки Харківської області; Часового Яру, Торецька, Нью-Йорка, Миколаївки, Вовчого, Новоселівки Першої, Костянтинівки, Максимільянівки Донецької області; Гуляйполя Запорізької області.

На Харківському напрямку війська РФ продовжували наступальні і штурмові дії за підтримки авіації. Загалом тут сталося вісім бойових зіткнень у районах Вовчанська, Глибокого, Стариці і Липців.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу зросла до п’яти. Сили оборони відбивали атаки у районах Синьківки і Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку відбита 21 російська атака в районах Греківки, Макіївки, Невського Луганської області, Тернів на Донеччині та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили сім атак у районах Спірного та Виїмки Донецької області і Білогорівки на Луганщині.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 10 спроб росіян прорвати оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського та Андріївки Донецької області.

На Торецькому напрямку російські війська вчинили 18 атак у районах Торецька, Північного і Нью-Йорка на Донеччині, підтримували свої дії авіаударами.

На Покровському напрямку відбиті 45 ворожих атак поблизу Калинового, Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Прогреса, Яснобродівки, Новоселівки Першої, Уманського і Нетайлового Донецької області. Більш як половину з них армія РФ здійснила біля Новоолександрівки й Новоселівки Першої.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у районах Красногорівки, Невельського та Костянтинівки, де росіяни дев’ять разів намагались прорвати оборону.

На Времівському напрямку російські війська здійснили сім атак у районах Костянтинівки, Водяного і Макарівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку стались два бойові зіткнення. Ворог отримав жорстку відсіч біля Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку загарбники і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах на лівобережжі Дніпра. Усі п’ять атак успіху не мали.

На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознаки формування наступальних угруповань росіян не виявлені.