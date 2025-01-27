Минулої доби російські війська здійснили 166 атак на різних напрямках, із них 78 — на Покровському, де захисники України зупинили штурмові дії ворога біля кількох населених пунктів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На інших напрямках:

Харківський — 4 штурми;

— 4 штурми; Куп’янський — 11 атак;

— 11 атак; Лиманський — 15 атак;

— 15 атак; Краматорський — 21 боєзіткнення;

— 21 боєзіткнення; Торецький — 9 атак;

— 9 атак; Новопавлівський — 12 атак;

— 12 атак; Оріхівський та Придніпровський — по одній невдалій спробі просування.

Ворог завдав 45 авіаударів, випустив 58 КАБ, понад 5 тисяч артилерійських обстрілів і залучив 2155 дронів-камікадзе.

Сили оборони України знищили чотири пункти управління, чотири райони зосередження особового складу та техніки, а також інший важливий об’єкт росіян.