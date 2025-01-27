Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
На інших напрямках:
- Харківський — 4 штурми;
- Куп’янський — 11 атак;
- Лиманський — 15 атак;
- Краматорський — 21 боєзіткнення;
- Торецький — 9 атак;
- Новопавлівський — 12 атак;
- Оріхівський та Придніпровський — по одній невдалій спробі просування.
Ворог завдав 45 авіаударів, випустив 58 КАБ, понад 5 тисяч артилерійських обстрілів і залучив 2155 дронів-камікадзе.
Сили оборони України знищили чотири пункти управління, чотири райони зосередження особового складу та техніки, а також інший важливий об’єкт росіян.
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