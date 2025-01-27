Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На інших напрямках:

  • Харківський — 4 штурми;
  • Куп’янський — 11 атак;
  • Лиманський — 15 атак;
  • Краматорський — 21 боєзіткнення;
  • Торецький — 9 атак;
  • Новопавлівський — 12 атак;
  • Оріхівський та Придніпровський — по одній невдалій спробі просування.

Ворог завдав 45 авіаударів, випустив 58 КАБ, понад 5 тисяч артилерійських обстрілів і залучив 2155 дронів-камікадзе.

Сили оборони України знищили чотири пункти управління, чотири райони зосередження особового складу та техніки, а також інший важливий об’єкт росіян.

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