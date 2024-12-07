Протягом минулої доби, 6 грудня, російська армія втратила на війні в Україні ще 1300 солдатів. Загальна кількість втрат особового складу росармії сягнула 751 910 осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Також за минулу добу українські військові знешкодили 17 бойових броньованих машин та 12 артсистем.

Окрім того, українські воїни знищили два засоби ППО, 19 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 49 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, британська розвідка прогнозує рекордні втрати російських військ у 2025 році через активізацію бойових дій узимку.