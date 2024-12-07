Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Також за минулу добу українські військові знешкодили 17 бойових броньованих машин та 12 артсистем.
Окрім того, українські воїни знищили два засоби ППО, 19 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 49 одиниць автомобільної техніки.
Нагадаємо, британська розвідка прогнозує рекордні втрати російських військ у 2025 році через активізацію бойових дій узимку.
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