Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу / personnel ‒ близько 633 800 (+1170) осіб,
- танків ‒ 8680 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17 063 (+20) од,
- артилерійських систем – 18 109 (+23) од,
- РСЗВ – 1186 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 947 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 234 (+85),
- крилаті ракети ‒ 2592 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24 684 (+53) од,
- спеціальна техніка ‒ 3084 (+0) од.
Нагадаємо, на цьому тижні під час однієї з операцій бійці Головного управління розвідки Міноборони України знищили російський винищувач Су-30СМ в акваторії Чорного моря.
За даними розвідки знищений літак належав до складу 43 окремого морського авіаційного полку повітряно-космічних військ РФ, який базується на аеродромі міста Саки в тимчасово окупованому Криму. Винищувач збили з допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.
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