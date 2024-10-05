За минулу добу, 4 жовтня, на фронті відбулося 159 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Курахівському, Куп’янському та Покровському напрямках.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Впродовж минулої доби росіяни завдавали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів чотирма ракетами, 82 авіаційних ударів, залучивши, зокрема, 142 КАБи. Крім цього, ворог здійснив більш як 4400 обстрілів, 161 з них — із реактивних систем залпового вогню.

“Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Степне, Ободи, Білокопитове, Яструбине, Павлівка, Бондарівщина, Мирлоги, Катеринівка, Харків, Вовчанськ, Білаші, Глушківка, Надія, Ізюмське, Зарічне, Озерне, Лиман, Закітне, Переїзне, Різниківка, Юрківка, Часів Яр, Торецьк, Катеринівка, Покровськ, Селідове, Велика Новосілка, Нестерянка, Кушугум та Степногірськ”, — йдеться у повідомленні.

Ситуація по напрямках

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Антонівки, Костянтинівки та в напрямку Богоявленки, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до 22. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 15 штурмів і атак в районах населених пунктів Миколаївка, Селідове та Лисівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Лиманському напрямку наші війська зупинили 15 атак окупантів неподалік Невського, Греківки, Макіївки, Новосадового та Торського.

Загарбники вчора продовжували активно діяти на Торецькому напрямку. Загалом, ворог 14 разів проводив атаки на позиції наших захисників в районах Торецька та Щербинівки. Завдавав авіаударів КАБами. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили дев’ять спроб противника прорвати нашу оборону. Основні зусилля окупанти, за підтримки авіації, прикладали у районі Часового Яру, Калинівки, Ступочок та Андріївки.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районах Роботиного, Малих Щербаків та Кам’янського. На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося чотири бойових зіткнення в районах Стариці, Вовчанська та Тихого. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили три штурмові дії. Ворог намагався просунутися уперед поблизу Верхньокам’янського та Виїмки.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Також у Генштабі повідомили, що Сили оборони України продовжують операцію в Курській області, не надавши подробиць.