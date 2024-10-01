Про це у Фейсбуці поінформувала пресслужба Генштабу ЗСУ.

На Харківському напрямку росіяни 16 разів намагалися штурмувати в районах населених пунктів Бургуватка, Стариця, Тихе та Вовчанськ, успіху не мав.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 24 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки, Кругляківки та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази, намагався просунутись уперед у бік Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Діброви, Серебрянки, Григорівки та у Серебрянському лісництві, одне боєзіткнення ще триває.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 3 штурмові дії росіян поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки. По Серебрянському лісництву ворожа авіація завдала удару понад 60 некерованими авіаційними ракетами.

На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази у районі Часового Яру. Усі атаки поблизу були зупинені.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак неподалік Торецька, Залізного, Неліпівки та Щербинівки, противник зазнав втрат та відступив.

Найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 43 штурмові і наступальні дії РФ у бік населених пунктів Новоторецьке, Новогродівка, Лисівка, Миролюбівка, Воздвиженка, Суха Балка, Миколаївка, Селидове та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового, тут Сили оборони відбили понад 20 атак.

На Курахівському напрямку українські воїни відбили 31 атаку позицій поблизу Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Цукуриного та Катеринівки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Курахове та Георгіївка.

На Времівському напрямку противник здійснив 8 штурмів українських позицій у районах Вугледара, Богоявленки та Золотої Ниви, активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували в районі Малої Токмачки, отримали жорстку відсіч і зазнали втрат.

Як зазначив у ефірі телемарафону «Єдині новини» речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій, на Гуляйпільському і Придніпровському напрямку росіяни штурмових дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник із території РФ активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області, українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці і