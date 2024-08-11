За добу, 10 серпня, противник продовжував штурмові дії вздовж лінії фронту та завдавав ударів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах. Зокрема, російські війська здійснили 73 авіаційних удари, задіявши 106 керованих авіабомб, а також 4928 обстрілів, з них 153 – із реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося шість бойових зіткнень. Всі – в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу добігла десяти. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Берестового, Глушківки та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 17 атак окупантів в районах населених пунктів Невське, Макіївка, Терни, а також у Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку Силами оборони України зупинено сім штурмових дій поблизу Білогорівки, Спірного і Виїмки.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 11 спроб противника прорвати оборону в районах Білої Гори, Іванівського та Часового Яру. Біля останнього відбулося понад 80 відсотків усіх боєзіткнень. На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне, Дружба, Нь’ю-Йорк та Торецьк. По Торецьку і прилеглих територіях завдав за добу дев’ять авіаударів.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 38 ворожих штурмових дій. Найбільше їх було в районах населених пунктів Желанне, Гродівка і Воздвиженка – десять, вісім та п’ять відповідно. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки у районах Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки, Карлівки та Костянтинівки, де окупанти дев’ять разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку агресор тричі атакував українські позиції, в районі Водяного та з боку Старомихайлівки і Керменчика. На Оріхівському напрямку відбулось одне бойове зіткнення неподалік Новоданилівки. На Придніпровському напрямку успіху не мали дві атаки росіян. На інших напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.